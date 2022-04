Les obres de millora que el Ministeri de Transports i Mobilitat està duent a terme en diversos trams de la carretera N-260 entre la localitat de Portbou i el Coll del Frare, on hi ha el punt fronterer amb França, han motivat l’Ajuntament de Portbou a tornar a reclamar la reforma d’aquesta via fins als nou metres d’amplada.

L’Ajuntament portbouenc, encapçalat per l’alcalde Xavier Barranco, ha celebrat l’inici d’aquests treballs «llargament reivindicats» i que «seguiran sent una línia de treball prioritària per a aquest equip de govern». Aquesta primera intervenció consisteix a rebaixar muntanya per a augmentar el radi de gir dels revolts més conflictius, això implicarà més seguretat a l’encreuament de vehicles, millor visibilitat i per tant una millora en la seguretat. Des de l’ajuntament reivindiquen «l’ampliació de la calçada a nou metres en tot el tram, des de la sortida del poble fins al límits del terme, que és l’amplada legal que ha de tenir en tant que carretera nacional. Això implica supressió de ponts antics i revisió i ampliació de la calçada de tot el traçat no urbà». Aquesta reclamació es va accentuar el 2012 arran del foc, ocorregut el 22 de juliol, que va convertir la carretera en una ratera a causa de l’elevat nombre de vehicles que havien estat desviats a causa del gran incendi de la Jonquera. A Portbou van morir un pare i una filla, de nacionalitat francesa, en caure per un penya-segat quan fugien de les flames». Del costat de Cervera, la carretera també és estreta.