Roses començarà properament els treballs per a la construcció d'un giratori a l’encreuament entre la carretera de Vilajuïga i l’avinguda Mas Mates. El projecte continua avançant en el Pla de Millora de la Circulació que l’Ajuntament desenvolupa a la urbanització de Mas Mates, i ha estat possible gràcies a les negociacions entre el consistori i el Servei de Carreteres de la Generalitat.

La creació d’un giratori que facilités i fes més segur el trànsit rodat des de la carretera Gi-610 (carretera de Vilajuïga) a l’avinguda del Mas Mates, és una de les propostes inicials incloses en el Pla de Millora de Circulació que l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament està duent a terme a la urbanització.

La negativa inicial de la Generalitat per poder actuar en aquest àmbit de carretera, va motivar que l’Ajuntament considerés com a opció alternativa el desplaçament del giratori uns metres a l’interior, fins a l’encreuament amb el carrer Argentera, han explicat fonts municipals.

Una reunió mantinguda el passat mes de febrer entre l’Ajuntament i el Servei de Carreteres de la Generalitat, però, ha donat com a resultat final l’autorització per poder actuar en l’emplaçament projectat inicialment. D’aquesta manera, l’acord assolit permetrà la col·locació del giratori a l’emplaçament original, al carrer Carlit adjacent a la mateixa carretera, disminuint així les molèsties als veïns.

El Pla de Millora de la Circulació a la urbanització de Mas Mates es va aprovar en sessió plenària el passat mes d’octubre, incloent el conjunt d’accions i les consideracions dels veïns i veïnes per al condicionament i l’adequació de carrers als requeriments de mobilitat actual. Detalla aspectes com canvis en els sentits de circulació, delimitacions d’estacionaments, passos de vianants, renovació i incorporació, etc.

Forma part del projecte global de millora circulatòria al municipi, iniciat l’estiu de 2019 i ja executat a les urbanitzacions de La Garriga i del Mas Oliva, amb l’objectiu d’incrementar de forma continuada la seguretat de la circulació i una bona mobilitat a tot el municipi, en funció de les característiques i necessitats pròpies de cada espai.