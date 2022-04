El càmping Nàutica Almata de Castelló d’Empúries acull un any més el PrimaveraVan, el festival de furgonetes camperes més gran de tot l’estat espanyol. Es tracta d’un esdeveniment que congrega els més interessats en turisme de furgonetes i caravanes. Durant el cap de setmana del 27, 28 i 29 de maig pel càmping, que està al costat dels aiguamolls de l’Empordà, hi haurà concerts, xerrades, activitats, venda de productes artesanals, «food trucks» i animació per al públic infantil, a banda d’expositors vinculats al sector de la furgoneta. Aquests expositors acostaran productes que ajuden a la camperització dels vehicles.

De moment, el festival ha anunciat que ja s’han esgotat les entrades pel festival i es preveu que durant el cap de setmana hi hagi 1.000 furgonetes i més de 3.000 persones que assisteixin al PrimaveraVan. El fundador del festival i de la revista Furgosfera, Albert Sedó, ha detallat que el festival mostrarà que el moviment «vanlifer» espanyol està format per «una comunitat que respecta el medi ambient, que genera riquesa allà on va, solidària i interessada en l’entorn cultural i actiu». Aquest moviment centrat en el turisme de furgonetes està molt arrelat a països com Austràlia o els Estats Units. Durant els últims anys s’ha anat arrelant a Europa i amb la pandèmia ha viscut un impuls. Les últimes dades de l’Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç de Caravàning (ASEICAR) mostren que la tendència a l’alça del sector va refrenar-se al 2020 i el 2021 per les afectacions de la Covid-19. No obstant això, al primer trimestre del 2022 tornen a pujar les matriculacions i les vendes de segona mà i s’espera que aquest any les dades siguin superiors a les de 2019, abans de la pandèmia. Les matriculacions d’autocaravanes i campers nous han augmentat un 23,4% respecte al 2021 i la venda d’aquests vehicles de segona mà gairebé es duplica. Segons el president d’ASEICAR, José Manuel Jurado, les dades en el seu conjunt mostren com la crisi dels components afecta al sector del caravàning: «clients interessats en comprar un vehicle caravàning s’han de desplaçar a autonomies i províncies colindants. Aquesta situació està provocant que les persones acudeixin al mercat de segona mà», assegura.