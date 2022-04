La IAEDEN s'oposa a la celebració del festival Norai a finals de maig al càmping Almata, en "ple" Parc Natural dels Aiguamolls i ho qualifica "d'inacceptable". L'entitat ecologista denuncia que es tracta d'una zona a tocar de la reserva integral de les Llaunes, un punt "de màxima protecció" i que el festival té previst aplegar fins a 4.000 persones. "En consultes al parc, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i Costes, no s'ha demanat cap permís per fer-lo", remarquen. A més, denuncien que el mateix càmping preveu organitzar la cinquena edició d'una gran trobada de caravanes i fer una "gran festa" la nit de Sant Joan, també a tocar de la reserva integral i "en plena època de nidificació".

"Temem que la realització il·legal d'aquest festival comporti l'abandó de moltes aus de les seves postes i cries, suposant un cop dur a la recuperació gradual que estaven tenint les poblacions d'ocells del parc després de la forta sequera que venim patint", remarquen en un comunicat. A més, recorden que la zona del càmping és "inundable en bona part" i que, tenint en compte que el maig es caracteritza per fortes pluges, "una forta tromba podria suposar un risc i en perill els assistents".

"Per si la celebració del festival Norai no fos prou amenaça als objectius de conservació i preservació de la biodiversitat que regeixen el parc natural, el càmping proposa dues festes més al mateix indret, per un costat la cinquena edició de la festa de furgonetes i per l'altre una festa la nit de Sant Joan a la platja de Can Comes", afegeixen al comunicat.

Per tot plegat, demanen a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries que aturi aquesta "atrocitat ambiental" i "apliqui les sancions corresponents als organitzadors per temptativa de delicte ambiental greu". També insten la resta d'administracions implicades, Generalitat i Costes, a "denegar" qualsevol tipus de permís per a la seva celebració.