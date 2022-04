Dos agents dels Mossos d'Esquadra destinats a l'ABP de Figueres-Portbou han salvat la vida aquest matí a una dona que s'ofegava a Portbou.

Un cop rescatada, la dona, una ciutadana txeca de 56 anys, ha estat evacuada pel SEM a l'hospital comarcal de Figueres, on es recupera i s'ha quedat en observació.

Aquesta dona és una rodamon que feia uns dies que voltava per Portbou i havia passat la nit en una caseta a prop de la platja. Per causes que es desconeixen ha acabat a l'aigua i els policies l'han hagut de treure mar endins, a uns 100 metres de la costa.

Els dos policies s'han trobat amb el succés cap a les vuit del matí quan feien la ronda i no han dubtat a actuar. En Marc s’ha tret les sabates i el cinturó, s'ha quedat amb la camisa, els pantalons i els mitjons i s'ha llançat a l'aigua. Ha nedat fins on hi havia la víctima per auxiliar-la.

El seu company, en Jordi, mentrestant ha agafat una corda i amb això ha anat estirant per acostar-los cap a la costa. Un cop ja eren a tocar la platja, veïns de la zona també els han acabat d'ajudar perquè el policia estava esgotat.

Un cop fora, el SEM ha assistit a la dona i l'ha evacuada a l'hospital comarcal de Figueres, on ha ingressat.

Aquests dos policies no és el primer cop que salven la vida a una persona. El 2018, en Marc i en Jordi van salvar la vida d'un veí de la Selva de Mar de 67 anys que va patir una aturada cardíaca a casa seva, tal com va informar Diari de Girona.