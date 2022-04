L’Ajuntament de Roses preveu una inversió de 880.000 euros per a la col·locació d’un camp de boies ecològiques que no danyin el fons marí a les cales situades dins el Parc Natural de Cap de Creus. És la proposta que s’ha inclòs en la petició a Capitania Marítima per a la gestió de les boies durant quinze anys. Actualment es renova anualment i es fa a través del Pla d’Usos de Temporada del Domini Públic Marítim Terrestre

De Canyelles fins a Jóncols, els vaixells poden fondejar en boies regulades a les cales situades dins el Parc Natural de Cap de Creus. Per protegir el valuós fons marí, s’espera tirar endavant un projecte pensat en termes de sostenibilitat ambiental i protecció del medi marí.

Es tracta de col·locar camps de boies ecològiques, un sistema que ja es va establint poc a poc, però que podria tirar-se endavant de forma global si s’obté la concessió a quinze anys.

La redacció del projecte ha anat a càrrec de l’empresa Oceans Enginyeria Civil, S.L i s’ha aprovat al ple municipal. Es completa amb un estudi tècnic ambiental que ha anat a càrrec de la consultoria Submon.

Si tira endavant, la proposta presentada a Capitania Marítima suposaria la instal·lació de 234 boies de fondeig i 64 de perimetrals.

La gestió de les boies es renova anualment a través del Pla d’Usos de Temporada del Domini Públic Marítim Terrestre i la porta a terme l’empresa municipal Port de Roses.

El regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, ha explicat que per tirar endavant una inversió tant important necessiten obtenir la gestió durant més anys. Per això, s’ha demanat la concessió a Capitania Marítima per quinze anys. Es retirarien la majoria dels morts actuals i serien substituïts per un sistema ecològic.

El sistema de boies permet regular els vaixells que fondegen a les cales, que des de fa uns anys han de pagar per fer-ho.

L’Ajuntament manté contacte amb el Parc Natural, que treballa des de fa anys en el PRUG, el document que ha de regular l’àmbit marí. Giner constata que, mentre no estigui aprovat, ells van fer passos per a la protecció de l’entorn marí.

La regulació de l’accés a les cales de Cap de Creus es porta a terme per mar , però també per terra. Per segon any consecutiu, es regularà l’accés dels vehicles durant la temporada turística.

L’ajuntament també treballa en un projecte per a la creació d’aparcaments amb la previsió que es disposi de 257 places per a vehicles i motos. Es tracta de les cales Murtra (amb una dotació de 26 places per a cotxes i 13 per a motos), Rostella (35 cotxes i 16 motos), Calitjàs (30 cotxes i 30 motos) i Canadell/Cap Norfeu (28 cotxes i 19 motos).