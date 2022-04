La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut un maltractador reincident durant dos dies seguits.

Ha acabat arrestat com a presumpte autor de violència maclista i trencament de condemna.

La primera detenció es va produir el divendres a la tarda, després que la Policia Local rebés una trucada d'una botiga on alertava d’una discussió molt forta entre home i dona, amb violència verbal i amenaces per part d’ell.

En pocs minuts, dues patrulles de la Policia Local van arribar a la botiga, van identificar-los i van comprovar que l’home tenia requeriments pendents i una ordre d’allunyament envers la dona.

Persecució

En aquell moment l’home va fugir però els agents el van perseguir i interceptar. El delinqüent va oposar forta resistència però va acabar detingut pels agents.

El dissabte a la tarda, ni 24 hores després dels fets, va reincidir en els fets i va tornar a ser detingut. Aquesta vegada en una actuació conjunta de la Policia Local amb Mossos d'esquadra.