L'Ajuntament de Forallac inverteix uns 650.000 euros en les obres d'urbanització del sector de Vulpellac on es construiran la nova escola i el futur espai poliesportiu. Els treballs es van iniciar a primers de gener i avancen a molt bon ritme. La previsió és que acabin a mitjans de juny. L'àmbit on s'està actuant es troba comprès entre el camí de Vulpellac a Canapost i el camp d'esports.

Un cop urbanitzat el sector, l'Ajuntament ja podrà cedir al Departament d'Ensenyament els terrenys municipals, uns 5.000 metres quadrats, on s'haurà de construir la tan desitjada nova escola. De fet, des de l'Ajuntament ja s'ha comunicat formalment al departament que s'han iniciat les obres i que en breu es podrà formalitzar la cessió. D’aquesta manera es pretén que puguin tenir-ho en compte de cara a planificar la construcció del nou centre escolar. Des de l'Ajuntament s'insistirà en la seva urgència.

L’àmbit on s’està actuant, al costat del camp d'esports i del bikepark, es convertirà en una gran zona d'equipaments, que podran gaudir tots els alumnes de la nova escola sense haver de fer grans desplaçaments.

L'alcalde de Forallac, Josep Sala, assegura que "després de tants anys en una situació provisional i dels grans esforços que hem fet com a municipi per poder disposar d'aquests terrenys, entenem que la Generalitat hauria de considerar aquesta obra com a prioritària."

Sala recorda que el suport a l'educació ha estat sempre una prioritat per al nostre Ajuntament. Actualment disposem d'una llar d'infants municipal, a Fonteta, i d'una escola de primària, a Vulpellac, dos equipaments importantíssims per a l'aprenentatge, la transmissió de valors i la cohesió social. "Sempre hem dit que un municipi sense escola és un municipi incomplet, per aquesta raó vam lluitar tant per poder-la recuperar". Un fet que es va aconsgeuir el curs 2007-2008, després d'haver estat 10 anys tancada.