L'Estat s'ha compromès amb l'Ajuntament de Figueres a fer una proposta de calendari per a la supressió dels passos a nivell.

És un dels temes que es van posar sobre la taula en una reunió ahir a Madrid amb responsables del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per desencallar temes de ciutat relacionats amb l'autopista i l'N-II.

Segons ha informat l'Ajuntament, la reunió pretenia servir per desencallar qüestions com els passos a nivell, però també el traspàs de l'avinguda Salvador Dalí, i altres temes relacionats amb l'N-II i l'autopista.

"La reunió va ser positiva i es va acordar tornar-se a reunir properament amb la voluntat de poder desencallar com més aviat millor aquests temes", ha informat el govern.

I el ministeri es va comprometre "a fer una proposta de calendari per a la supressió dels passos a nivell de Figueres, arran d'una esmena per primera vegada als Pressupostos Generals i l'Ajuntament es va comprometre a fer una proposta per a la recepció de l'avinguda Salvador Dalí".

A la reunió hi assistiren de forma telemàtica l'alcaldessa, Agnès Lladó, el vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel i el director d’urbanisme, Camil Cofan. Per part del Ministeri van assistir a la reunió el secretario general de Infraestructuras, Francisco Javier Flores i el director general de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, Casimiro Iglesias entre altres alts càrrecs.