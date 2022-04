Persecució policial d'un conductor begut i temerari entre Biure i Torroella de Fluvià

Una persecució policial d'un conductor temerari i begut entre Biure i Torroella de Fluvià va acabar ahir amb tres detinguts.

Els Mossos de Trànsit van acabar arrestant a Torroella, després d'uns 25 quilòmetres de seguiment, no sols el conductor begut sinó també, els dos ocupants del vehicle. Els dos últims per resistir-se a la detenció.

El conductor, un jove de 25 anys, va quedar arrestat com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: conducció temerària i conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Però també desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Pel que fa als dos acompanyant, de 43 i 45 anys, també vam acabar arrestats per ser presumptes autors d'un delicte de desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat.

Els fets es van produir a primera hora de la tarda, quan els Mossos van rebre l'avís a través del 112 que hi havia un vehicle que estava circulant per l'N-II a l'altura de Biure de forma perillosa: avançava per la via a gran velocitat i posava en perill la resta d'usuaris de la via. Els agents de Trànsit es van desplaçar a la zona i van detectar el cotxe que anava per la Nacional en direcció Girona. Es va incorporar a la C-31, en direcció a l'Escala, i aquí els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) hi tenien un control, que se'l va saltar. Un dels agents fins i tot va estar a punt de ser atropellat.

El conductor va més que duplicar la taxa màxima d'alcohol permesa: 0,62 mg/litre

Gran velocitat

I és que el vehicle en comptes de frenar va seguir el seu camí a gran velocitat, va saltar-se el control. El cotxe fins i tot va envair l'altra calçada, saltant-se la línia contínua en el trajecte.

Davant d'això, una de les patrulles dels Mossos que el seguia va aconseguir avançar el vehicle i posar-s'hi al davant i el va anar fent reduir de velocitat. Fins que al final, el va aconseguir fer parar el vehicle temerari.

Els agents el van poder aturar a la C-31 ja a Torroella de Fluvià i malgrat la resistència dels tres ocupants, els van poder detenir.

Molt begut

Al conductor li van practicar la prova d'alcoholèmia i aquesta va donar positiu. Concretament, una taxa de 0,62 mg/litre d'aire expirat. El conductor va més que duplicar la taxa màxima permesa, que es troba en 0,25 mg/l.