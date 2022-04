Sílvia Ripoll i Marc Danés es disputaran el primer lloc a la candidatura de Junts per Roses a les properes eleccions municipals.

Els dos, actualment regidors, varen presentar la seva candidatura a ser caps de llista durant l’Assemblea Local celebrada el passat 11 d’abril.

Es va obrir un període de recollida d’avals entre els afiliats i afiliades que va finalitzar el 20 d’abril.

Els dos regidors de l’Ajuntament de Roses n’han recollit els necessaris perquè puguin ser considerats candidats. El mínim exigit era el 20% del cens.

D’aquesta manera, Junts per Roses encara la recta final per escollir el seu cap de llista per a les eleccions municipals del 2023. Durant els propers dies està previst que es reuneixi la Comissió Municipal Territorial de JuntsxCat perquè formalitzi una proposta de cap de llista que serà presentada a l’Assemblea local de Roses, que serà qui acabi ratificant el proper alcaldable.

Des de l'Executiva Local de Junts per Roses han informat que es valora molt positivament la participació en aquest procés dels afiliats i afiliades i també agraeix la implicació dels dos candidats.