L’1 de maig és un dels dies que Figueres viu amb més intensitats les seves festes. És el dia que les parades de les diferents fires i mostres ocupen els carrers i el centre es converteix en un pol d’atracció per a molts visitants. És la jornada que coincideixen totes les mostres artesanals i fires que acrediten ja una llarga trajectòria com ara la del col·leccionisme que aquest any arriba a la seva 46a edició.

De les 9 del matí a les 8 del vespre coincidiran pels carrers de la ciutat algunes fires històriques com per exemple la del dibuix i la pintura que compleix 62 anys. També se celebrarà la vuitena edició de la fira de fotografia. A la mateixa vegada se celebra el concurs fotogràfic sobre les fires de l’1 de maig. Serà de l’1 al 3 de maig i la temàtica són les fires del dia 1. Està organitzat pel Casino Menestral Figuerenc. Diumenge tindrà lloc també la 40 fira d’artesania i la 37a fira d’alimentació amb una notable presència de parades de producte de proximitat i típics de l’Alt Empordà. La fira monogràfica del vidre arriba ala seva onzena edició i també tindrà un espai destacat la fira del col·leccionisme, tot un referent pels amants i aficionats dels diferents articles col·leccionables. Aquest any se celebrarà per primera vegada la fira de petites editorials i grans llibres. A més a més, al matí hi haurà l’actuació de la Xaranga Bufa Tramuntana i a la tarda sortirà pels carrers el grup de percussió Tramuntakada. Totes aquestes iniciatives estan organitzades pel Casino Menestral Figuerenc. Aquesta mateixa entitat és l’encarregada de celebrar la fira del libre vell. En aquesta ocasió es farà el 3 de maig de les 9 del matí a les 7 del vespre i l’escenari és el de la plaça Catalunya. Cal destacar també que l’1 de maig, de les 8 del matí a les 8 del vespre i al carrer Peralada, es farà la mostra d’entitats relacionades amb la cooperació de la ciutat de Figueres amb parades per visualitzar les entitats figuerenques que porten a terme diferents projectes.