El personatge més universal que ha sortit mai de Figueres, Salvador Dalí, també tindrà un protagonisme especial durant aquestes festes. Concretament, s’han programat una sèrie de visites guiades i teatralitzada de gran interès.

El dissabte 30 d’abril, a les 11 del matí, i pel centre de Figueres, hi haurà una visita familiar amb el títol «Vadoret i el seu osset». Segons han avançat els organitzadors, «la Baronessa de Terrades i la seva filla Clotilde, grans amigues de la família Dalí, reben els visitants a la seva casa pairal, l’actual Museu del Joguet de Catalunya, per descobrir la història de Don Osito Marquina i la infantesa dels seus propietaris, els germans Salvador (en Vadoret com li deien a casa) i l’Anna Maria Dalí». A continuació, les baronesses guiaran els participants pels carrers de la ciutat «resseguint l’itinerari de les formigues dalinianes tot jugant amb el surrealisme». L’itinerari acabarà com no podia ser d’altra manera a l’exterior del Teatre-Museu Dalí.

El mateix dia, però a les 6 de la tarda, tindrà lloc la ruta Dalí que consistirà en un recorregut pels espais més singulars de Figueres i vinculats amb la figura del pintor. Segons els organitzadors, «en aquest recorregut, s’exploren els escenaris de la seva vida, com ara la seva casa natal o l’església on va ser batejar i on se’n va celebrar el funeral; la seva segona casa, on va pintar les primeres obres; o la seva creació més madura i complexa, el Teatre-Museu Dalí, entre d’altres».

Informació i reserves a Oficina de Turisme: 972 50 31 55 o turisme@figueres.org. Tarifa general (10 €); de 6 a 18 anys, estudiants majors d’edat, Carnet Jove, jubilats i persones que presentin el carnet de discapacitat (7 €), i socis dels Amics Museus Dalí (gratuïta fins a 5 anys).