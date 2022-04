L’Estat s’ha compromès amb l’Ajuntament de Figueres a fer una proposta de calendari per a la supressió dels passos a nivell. És un dels temes que es van posar sobre la taula en una reunió ahir a Madrid amb responsables del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per desencallar temes de ciutat relacionats amb l’autopista i l’N-II.

El ministeri de Transports es va comprometre «a fer una proposta de calendari per a la supressió dels passos a nivell de Figueres, arran d’una esmena per primera vegada als Pressupostos Generals i l’Ajuntament es va comprometre a fer una proposta per a la recepció de l’avinguda Salvador Dalí».