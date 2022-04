Roses atura l’obra d’un edifici per revisar si la llicència atorgada és il·legal

L’Ajuntament de Roses manté la suspensió de les obres d’un edifici plurifamiliar amb piscina a la carretera del Far i revisarà la llicència d’obres per si no s’ ha ajustat a la normativa. El procés s’ha obert després de la denuncia per part d’una empresa. Es van aturar els treballs i es va encarregar un informe que ha certificat que s’incompleix la normativa en alguns punts denunciats com que no s’adequa en algunes prescricpcons del Pla Director Urbanístic.

L’edifici està situat a la finca carretera del Far, 75. Es va concedir llicència d’obres el 12 de juliol de 2021 per decret d’alcaldia. El 10 de març d’aquest any es va presentar una denuncia urbanística en contra la resolució. Les parts van presentar al·legacions i la denuncia es va ampliar. En data 29 de març es va aprovar la suspensió de les obres. Per part de l’ajuntament es va requerir l’emissió d’un informe jurídic-tècnic sobre la llicència d’obres a un despatx d’advocats. Les conclusions de l’informe parteixen del fet que el Pla Director Urbanístic s’ha de tenir en compte i, per tant, complir amb el que determina. El Pla Director Urbanístic una figura de la planificació urbanística supramunicipal. I en les conclusions, segons l’acord portat a ple, es considera que el projecte no s’ajusta en diversos punts. Per exemple, conclou que no s’ajusta « a les determinacions de l’article 64 de les NN UU del PGOU i 101 i 102 de les NN UU del PDU referits a la consideració de planta baixa i planta soterrani i a la prohibició d’ús habitatge a la planta soterrani»; «el Projecte incompleix la prohibició de no fer moviment de terres en la franja perimetral de 3 metres d’ample de la parcel·la» i a acaba creant «un mur d’alçada superior als 3 metres que infringeix» articles del PDU. També considera té icorrectament fixada la plataforma d’anivellament del terreny d’un dels edificis que superaria al seu entendre el permès per la normativa. Per tant, es considera que la llicència podria haver de ser anul·lada per infracció de la normativa urbanística. Aprovat al ple En un ple extraordinari celebrat la setmana passada es va aprovar la «incoació del procediment de declaració de lesivitat de la llicència concedida» i ratificar «la suspensió de les obres en curs». Durant la sessió plenària la ratificació de la suspensió de les obres es va aprovar per unanimitat. Tant la secretaria com l’alcalde, Joan Plana, van constatar que els informes tècnics i jurídics eren favorables a l’hora de concedir la llicència. L’expedient de revisió de la llicència haurà de passar altra vegada pel plenari municipal.