Vilafant desencallarà després de tres anys el POUM i l’entorn del TAV

L’Ajuntament de Vilafant espera desencallar després de tres anys de l’aprovació inicial el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que permetrà alhora desencallar el creixement a l’entorn de l’estació del TAV. Després de molts entrebancs ja disposen de tots els informes necessaris, alguns conjunts amb Figueres, perquè Urbanisme hi doni el vist-i-plau i es pugui aprovar provisionalment.

Des de fa anys s’espera poder disposar del document que ha de permetre desenvolupar les zones de creixement de Vilafant. L’entorn de l’estació del TAV és la més significativa pel canvi que comportarà en aquest sector i per les possibilitats econòmiques.

Situada llindant amb Figueres i el barri del Culubret podria transformar tant una població com l’altra.

Serà un barri residencial, comercial i de serveis. A la banda sud, la urbanització de Les Oliveres. S’hi podran edificar un màxim d’uns 450 habitatges de certa densitat, tot i no ser grans edificis.

El barri s’espera que compti amb hotels i anar creixent amb una transició al sistema d’habitatges que hi ha actualment a Vilafant, que són unifamiliars, a vivendes que són mixtes. A la part de baix pot haver-hi centres comercials petits, comerços i activitats econòmiques i dues plantes.

L’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha explicat que s’han anat interessant per aquest sector empreses i promotors, però en no tenir el document aprovat fins ara no s’ha presentat cap proposta en ferm. Esperen que això pugui canviar en breu, una vegada es disposi de l’eina que ha de permetre el desenvolupament, un POUM que ha anat sortejant diversos entrebancs des de l’aprovació inicial el desembre del 2018, després d’un llarg procés de redacció i participació ciutadana.

A Vilafant transformarà l’entorn del TAV, un sector de terrenys agrícoles, i podia tenir incidència en el de Figueres, el Culubret i el Bon Pastor, dos sectors força degradats.

Però el POUM també permetrà desencallar altres sectors encallats com el situat entre el Camp dels Enginyers i el de les Forques que es va quedar aturat en començar els tràmits.

Els darrers entrebancs han estat la disposició de diversos informes. El darrer el referent al Rec Susanna que afecta també Figueres.

«La setmana vinent tenim una reunió amb Urbanisme i en principi comptem que a mitjans de maig els enviarem el document», diu Cantenys que admet que «ha costat temps i esforços terribles» poder-ho tenir tot enllestit.

Urbanisme farà l’informe perquè Vilafant pugui aprovar-lo provisionalment i després definitivament en el ple municipal.

El POUM contempla pel TAV la proposta aprovada pel Ministeri de trasllat de l’estació de Figueres a ponent.

Estació intermodal a ponent

El Parlament va respondre justament a una pregunta de la CUP sobre el trasllat de la via del tren convencional posant de manifest que el Ministeri de Foment va aprovar un nou traçat amb la variant a l’oest de Figueres i una estació intermodal.