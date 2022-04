Tret de sortida a les Fires de Figueres amb un pregó que reivindica l’esport femení

Cinc esportistes d’elit de diferents generacions van donar el tret de sortida ahir al pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu i ho van fer reivindicant l’esport femení. Van animar als figuerencs a gaudir de les festes aquests dies i van alçar la veu perquè hi hagi igualtat de condicions en l’esport tant a l’hora d’entrenar com de competir. L’alcaldessa, Agnès Lladó, va recordar la creixent presència femenina en els darrers, però va dir que s’ha imposat la tasca que «creixi el nombre de referents femenins» i a treballar per l’esport a la ciutat.

Imma Clopés, Jana Riera, Eva Fernández, Jana Brusés i Anna Junyer, destacades esportistes figuerenques en diferents disciplines, constaten que les dones hi són, però que encara hi ha mancances com tenir les mateixes condicions per fer esport, més visibilitat, i les mateixes oportunitats en mitjans i recursos.

Van ser les pregoneres ahir de les Fires i Festes de la Santa Creu d’un pregó en format radiofònic amb entrevistes a cadascuna d’elles que va encetar, l’alcaldessa, i tot seguit Imma Clopés, amb una llarga trajectòria, que ha participat en dos jocs olímpics en pentatló i heptaló. «Les dones hem de poder fer esport en les mateixes condicions que tothom», va dir.

La presentadora va demanar a les tres esportistes pels seus records a les festes de Figueres i per l’esport femení.

Jana Riera és una jove jugadora de tennis taula diverses vegades campionat de Catalunya i Espanya sub18 i sub21. Juga amb el Tennis Taula Tramuntana des de fa més de deu anys, viu les fires com qualsevol jove de la seva edat, si les competicions ho permeten, i en aquest cas va apuntar una reivindicació per a Figueres perquè necessiten un local propi. Avui entreten al gimnàs de l’Olivar Gran on han de muntar i desmuntar cada vegada. De fet, les mancances en equipaments esportius a Figueres fa anys que estan sobre la taula.

Eva Fernández és guanyadora de diverses medalles d’or i bronze als Jocs Mediterranis en tennis on « hi ha moltes diferències entre el masculí i el femení» tant per atenció «als mitjans i del públic, les beques, les aportacions econòmiques als tornejos».

La quarta esportista a intervenir va ser Jana Brusés, de només 17 anys, i divesrses vegades campiona de Catalunya i Espanya sub18 i sub21 de 60 m tanques. Al seu club hi ha nois i noies però «a les competicions sí que hi ha diferències», sobretot en la importància que es donen i en la visibilitat.

Finalment Anna Junyer, del món del bàsquet, i pendent del partit 3x3 de la selecció, una «llegenda en el bàsquet femení català» i que va renunciar a uns jocs Olímpics per jugar a primera divisió.

Ara és entrenadora i seleccionadora. «Haver après que tot s’aconsegueix amb esforç» és una de les coses que s’ha emportat i «haver-ho après de Rafel Mora. És la base del meu bàsquet i la vaig aprendre a Figueres», va dir.

Més presència de les dones en les directives, més recursos i consolidar el professionalisme, tres pilars per acabar les reivindicacions per a l’esport femení i convidar a tots els figuerencs a cridar un Visca l’esport femení, un visca Figueres, i un vsica les Fires de la Santa Creu.

La programació de festes va començar dijous i ahir era un dels dies grans amb el pregó que com cada any va anar precedit de la tradicional plantada i cercavila de gegants i Plantada i Ball de les figures del seguici popular de Figueres.

La ciutat afronta un dels primers caps de setmana amb els tradicionals actes d’unes fires on es bolquen les entitats i que la pandèmia va deixar en suspens a les passades edicions.

El pregó obre les fires. Les primeres activitats van començar dijous, però ahir es va donar el tret de sortida oficial a les Festes 1 La plaça de l’Ajuntament, plena, ahir a la tarda

2 i

3 La cercavila dels gegants pel centre de la ciutat va precedir la lectura del pregó

4 El ball del drac, en mig de la plaça. F