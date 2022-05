«Made in Figueras. La ciutat de la locomoció» és l’exposicio central de les Fires i Festes de la Santa Creu, les fires que recuperen la normalitat. El Museu del ‘Empordà i la Sala l’Escorxador permeten conèixer el passat industrial vinculat a la locomoció, a les dues rodes, a motos i bicicletes. Peces, fotografies i material divers permeten conèixer les fàbriques, el context i els vehicles, alguns històrics.

Des del Museu de l’Empordà posen de manifest que hi ha poques ciutats que comptin amb quatre marques pròpies; Rieju, Gimson, Ruter i M.A.F. Com anunciava la publicitat del scooter Gimson Electro, el primer fabricat a l’Estat, «sense fum ni soroll la ciutat avançava a tota màquina». Aquí a la ciutat, una ciutat que no havia estat mai industrial, s’hi han fabricat nombroses vehicles, s’hi ha acumulat capital i mà d’obra, i unes bones dosis d’innovació tecnològica, destaquen des del Museu.

La mostra que està comissariada per Josep Algans, Manel Gràvalos i Francesc Guillamet és un viatge per aqueta singular història de la industrialització a Figueres. Ahir, amb la presència de nombrosos representants municipals i de la indústria, es va inaugurar. Es pot veure en dos espais, al Museu del Joguet i a la Sala Escorxador on s’hi poden veure nombrosos models de motos i bicicletes.

L’exposició, que es podrà veure fins el 9 d’octubre, es recolzarà amb activitats relacionades com la visita comentada avui per part dels comissaris.

Ahir també es va estrenar la 62ena Mostra Filatèlica al Casino Menestral i la fotogràfica La Palma, Isla Bonita, del fotògraf Jordi Renart, també al Casino.

made in figueras. Figueres estrena l’exposició central de fires

1 Una part del material que s’exposa a la Sala Escorxador. F

2 Visitants ahir a la mostra. F