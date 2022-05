Figueres es va veure obligada ahir a suspendre alguns dels actes programats o traslladar-los a cobert a causa de la pluja que va irrompre a mig matí. Tot i això, l’àmplia programació va fer que carrers i espais de la ciutat s’omplissin durant bona part de la jornada.

El Concurs d’Allioli Memorial Joan Llavanera a amig matí a la plaça del Gra va permetre agrupar un bon grup d’aspirants per crear el millor allioli i endur-se el primer, un dinar a can Costa.

La tradicional desfilada de vehicles 600 es va poder veure de nou per la Rambla de Figueres on, en canvi, es va suspendre l’actuació de l’Esbart Dansaire i el Playback de l’Associació Ona. Altres actes com l’espectacle Chef Nature de la companyia Markeliñe es va traslladar a la Cate. La Trobada Ceba Nord i la Gimcana popular també es va suspendre. Les activitats a cobert es van poder celebrar amb normalitat. El divendres al vespre el Ballet de Barcelona va apropar la dansa a les Fires amb «El llac dels cignes i tongues».

Per avui s’esperen diversos actes tradicionals com les Fires de l’1 de maig que ompliran de parades el centre de la ciutat organitzades pel Casino Menestral de Figueres o la cursa del Castell de Sant Ferran.