Els Bombers de la Generalitat han rescat aquest diumenge 1 de maig al matí una dona de 29 anys amb un esquinç al turmell, a Cala Prona del Port de la Selva. Els bombers han rebut l'avís pocs minuts després de les nou del matí (09.03 h).

A la dona, l'han immobilitzat i l'han tret de la cala amb helicòpter, tal com es veu al vídeo que han compartit a les xarxes socials. A l'helicòpter, hi ha anava personal de Bombers, GRAE i mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). No s'hi ha desplaçat cap dotació terrestre.

Després, ha estat traslladada al parc de Bombers de Roses. Allà l'esperava una ambulància que l'ha traslladat fins a l'Hospital de Figueres.