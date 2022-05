L’Audiència absol l’acusat de violar la parella a Roses

La secció quarta de l’Audiència de Girona ha absolt un acusat de violar i maltractar la seva parella durant el confinament l’any 2020.

La víctima va renunciar a declarar durant el judici emparant-se al seu dret a no dir res contra l’acusat. La sentència ha absolt el processat perquè considera que no ha quedat acreditat cap dels fets que li atribueix el fiscal, ja que no hi ha «prou proves». El tribunal recorda que cal comptar amb la «convicció judicial» necessària per condemnar l’acusat, un fet que en aquesta causa no es dona. «S’ha d’optar per la solució més favorable a l’acusat», resol.

L’única prova que sustenta l’acusació és la declaració que la víctima va fer quan va interposar la denúncia i després al jutjat. I com que no es va ratificar durant el judici, el tribunal conclou que no es pot utilitzar, ja que suposaria un «frau legal».

L’únic que s’ha pogut demostrar, indica, és que el 16 de juliol de 2020, després del presumpte episodi d’agressió, la víctima va rebre una visita mèdica per unes lesions al braç esquerre i angoixa. I ni aquestes lesions ni la declaració de l’exparella de la víctima, que va rebre missatges amenaçadors durant el dia dels fets, són suficients, diu, per desvirtuar la presumpció d’innocència del processat. Tampoc dona credibilitat a unes captures de missatges de WhatsApp aportades per l’exparella perquè «es tracta d’una comunicació bidireccional i per tant no podem donar per cert el que només una part afirma, necessitem que es corrobori amb totes les parts».

Els fets que van arribar a judici el febrer van tenir lloc el vespre del 12 de juliol de 2020 dins el domicili familiar. Segons la versió de l’acusació pública, l’acusat va tenir un atac de gelosia motivat per una conversa telefònica que la víctima tenia amb una exparella, i la va violar i agredir mentre li proferia expressions vexatòries.

L’exparella es va preocupar, segons va explicar durant el judici, quan va començar a rebre missatges amenaçadors i insults a través del telèfon de la víctima, «poc propis» d’ella i que el van convèncer que qui parlava era l’acusat. L’endemà la dona li va confessar que l’havia violat, i va ser ell qui va convèncer-la en denunciar-lo. La víctima hauria patit diverses lesions que van necessitar atenció mèdica. En tot cas, tot i que va denunciar els fets, va acabar renunciant a l’acusació particular.

Durant el judici, l’acusat tampoc va donar explicacions i no va respondre. S’enfrontava a 11 anys de presó per un delicte d’agressió sexual, un de maltractaments en l’àmbit de la violència contra la dona i un d’injúries lleus.