El propietari del macroprostíbul Paradise de la Jonquera (Alt Empordà) ha negat haver rebut amenaces durant el judici que ha arrencat aquest dilluns a l'Audiència de Girona pels atacs amb explosius del 2012. L'amo del local, José Moreno, ha assegurat que tampoc tenia deutes i ha atribuït els atemptats a enveges de «la competència». El propietari del Paradise ha assegurat que porta els seus negocis de manera «professional» i que no ha tocat «els nassos» a ningú. Per la sala de vistes, aquest matí també han desfilat diversos testimonis -sobretot, el personal de seguretat- que han explicat què van veure aquell desembre. El judici pels atacs asseu set acusats a la banqueta, per a qui el fiscal demana penes de fins a 24 anys i mig de presó.

Primera sessió de les cinc que es preveu que duri el judici pels atacs amb explosius al macroprostíbul de la Jonquera el desembre del 2012. Els set processats declararan al final, però entre la tanda de testimonis amb què ha començat la vista, el que s'esperava més era el del propietari del Paradise. José Moreno ha estat, de fet, el primer a passar per la sala de la Secció Tercera de l'Audiència de Girona. L'amo del macroprostíbul ha explicat que, de fet, ell no era al local quan hi va haver els atacs. Ni la matinada del 12 de desembre, quan dos motoristes van llançar dos artefactes amb TNT a l'interior del Paradise. Ni tampoc aquell 23 de desembre, quan uns homes armats amb subfusells van abandonar un cotxe bomba al davant del club. «Només sé allò que em van explicar, jo tinc altres negocis i allà no hi sóc durant les 24 hores», ha dit, en referència al Paradise.

A preguntes del fiscal, José Moreno ha assegurat -això sí- que «mai» havia rebut amenaces. «Personalment, ningú m'ha amenaçat; en aquest cas, s'ha parlat de diners i s'han fet molts comentaris, però jo no he donat cap motiu», ha dit l'amo del prostíbul en relació amb els atacs. Moreno ha negat que tingués deutes i ha precisat que tots els crèdits que va assumir per les obres del Paradise, els ha pagat quan pertocava. De fet, el propietari del club pensa que només hi ha una possible causa que expliqui els atacs: les enveges de la competència. «Sempre he lluitat perquè els meus negocis tiressin endavant, sense fastiguejar ni tocar els nassos a ningú», ha explicat davant del tribunal. Moreno, que ha recordat que en aquella època regentava dos clubs més a la demarcació (l'Edén i l'Eclipse) ha dit que sempre ha treballat de manera «professional» i que, fins i tot, pot «donar exemple».

«Els diners són molt dolents»

«M'he limitat a treballar i no sóc una persona problemàtica», ha subratllat l'amo del Paradise. Quan el fiscal li ha preguntat específicament pels atemptats, José Moreno ha admès que durant tot aquest temps ha donat moltes voltes al perquè. «L'únic motiu que he pensat a vegades és que hagi estat la competència; els diners són molt dolents», ha dit. «Quan jo arribo a un lloc i començo a treballar ho faig de manera professional; crec que dono un servei al mateix preu que la resta, però una mica més professional, i no he agafat noies d'altres locals», ha concretat, fent referència a l'activitat dels prostíbuls. «I això fa que, de mica en mica, et vagis fent amb la clientela», ha afegit, per explicar la tesi que l'únic motiu que veu als atacs és «la competència».

Vigilants i personal de seguretat

De la desena de testimonis que han passat per la sala de vistes, la majoria eren personal de seguretat del Paradise. Després de Moreno, el primer a declarar ha estat el seu cunyat. El desembre del 2012, ell era qui tenia cura del magatzem del club (on entre d'altres, s'hi guardaven les begudes). Ha explicat que, aquella matinada del dia 12, va veure com els motoristes van llançar un paquet que «treia fum» a l'interior del magatzem. I que quan va anar a avisar el vigilant de seguretat, l'artefacte va explotar. «Si m'hi hagués apropat, m'hauria jugat la vida», ha concretat aquest testimoni, que ha dit que més enllà de veure com els dos atacants anaven amb una «moto de gran cilindrada», en cap cas els podria identificar.

Les declaracions de la resta de personal del Paradise s'han centrat, sobretot, amb l'episodi del cotxe bomba. Entre els vigilants que han declarat a l'Audiència -tant de dins del local com de l'aparcament- tots han coincidit a explicar que els atacants anaven en dos cotxes. El primer, un Opel Corsa, va ser el que van deixar abandonat a l'aparcament i que contenia els explosius (dues bombones de butà i un paquet amb TNT i pentrita que no va arribar a fer explotar). El segon, un Porsche Cayenne, va ser el vehicle amb què van fugir (i que van cremar posteriorment a Capmany).

Els vigilants han declarat que, aquell dia, els dos atacants que van veure duien la cara tapada amb passamuntanyes i anaven armats amb subfusells. Han explicat que després d'aparcar el cotxe bomba i sortir-ne, van pujar ràpidament al Porsche -on els esperaven els altres- i van fugir del lloc. Abans de marxar li van dir a un dels vigilants que l'Opel tenia una bomba a dins, cosa que va comportar que aquest testimoni alertés la resta de personal, s'avisés la policia i es desallotgés el macroprostíbul.

Fins a 24 anys i mig

El judici pels atacs amb explosius al Paradise, que se celebra a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona, continuarà demà amb més testimonis. Després, el guió preveu que dimecres sigui el torn dels Mossos d'Esquadra i dels perits, que el dijous declarin els acusats i que, a partir d'aquí, s'entri en la fase de conclusions i informes de les parts. La fiscalia demana per als set acusats penes que van des dels 4 fins als 24 anys i mig de presó i multa de 7.200 euros. Els acusa de delictes d'organització criminal, tinença d'explosius, danys continuats, intent de danys, robatori amb força, falsedat documental, amenaces i furts continuats.

Les defenses, però, sostenen que no hi ha cap prova que incrimini els set processats. «Després de deu anys, s'ha demostrat que no n'hi ha cap, ni de directa ni d'indirecta», sosté l'advocat Joaquim Bech de Careda, que porta un dels acusats. «Estem parlant d'uns fets gravíssims, però d'aquí el fiscal n'extreu una acusació inexistent, que és l'existència d'una organització criminal terrible integrada per moltes persones», afegeix Bech de Careda. I en la mateixa línia també s'expressa un altre dels advocats, Carles Monguilod. Ell representa dos dels set processats. «El fiscal ha construït una acusació segons uns indicis que no tenen solidesa; però les persones a qui defenso mantenen la seva innocència, i estic convençut que la sentència haurà de ser absolutòria, perquè no hi ha proves», subratlla Monguilod.