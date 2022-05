El ple de l'Ajuntament de l'Escala ha aprovat per unanimitat una moció per mostrar la disconformitat per una nova negativa del departament d'Educació de la Generalitat a oferir un Cicle de Grau Mitjà a l'Escala.

Els grups municipals consideren que és un greuge comparatiu amb altres municipis de les mateixes dimensions.

"L'Escala és dels únics municipis de l'Empordà amb més de 10.000 habitants que no disposa d'un Cicle de Grau Mitjà" posa de manifest la moció on s'exposa que estan descontents perquè no comprenen la negativa "a una necessitat fonamentada pel mateix consistori la direcció de l'Institut que es vol per un alt nombre de joves que vol continuar estudiant al municipi i no té cap opció"

"Si bé és cert que des dels serveis territorials del departament a Girona ens consta que s'ha treballat activament per aconseguir el cicle a l'Escala, sol·licitant-lo i defensant-lo, el fet que des dels serveis centrals s'hagi denegat de nou genera una segregació per als joves del municipi i els situa en desavantatge davant d'altres joves del territori", manifesten.

Cicle de sistemes microinformàtics i xarxes

L'Escala ja va demanar un cicle de grau mitjà el curs 2017-2018 centrat en serveis en restauració, el qual comptava amb el suport del teixit empresarial, però es va denegar amb l'argument que ja hi havia aquest tipus de formació a Figueres i Girona. En aquesta ocasió, d'acord amb els serveis territorials i amb el projecte de l'institut, s'havia demanat disposar d'un cicle en gestió administrativa i/o sistemes microinformàtics i xarxes. En aquest cas, s'ha respost a l'institut amb una negativa "sense cap motivació al respecte".

L'àrea d'Educació de l'Ajuntament i la direcció de l'institut "constaten una manca d'oferta formativa al municipi que aboca a una desmotivació d'un segment important de joves que no tenen prou mitjans per accedir a ofertes formatives post-obligatòries fora del municipi". En aquest sentit, es remarca que la xarxa de transport públic amb altres punts on s'ofereix aquest tipus de formació és insuficient.

"Des del consistori demanem que es tingui en compte la realitat territorial i de connectivitat del municipi de l'Escala amb el seu entorn i, en especial, amb els municipis que tenen oferta de CGM per prendre decisions. Cal ser coneixedor d'aquest fet abans de decidir la implantació dels CGM, per ser justos amb les seves adjudicacions", conclou la moció.