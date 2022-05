Unes 150 persones sopen cada dia a Figueres per la solidaritat d’una mesquita

La mesquita Al Imam Warsh de l’Associació Comunitat Musulmana de la Marca de l’Ham de Figueres ha atès durant tot el mes del Ramadà unes 150 persones en situació de vulnerabilitat econòmica, proporcionant-los aliments elaborats seguint la tradició de la cuina marroquina. Ahir, pel darrer dia del Ramadar es va oferir un esmorzar multitudinari.

Larbi Dahou Chakkour i Abdelkader El Ouakili El Abdelaoui, representants de la Comunitat Musulmana de la Marca de l’Ham, expliquen com s’organitzen per fer una acció solidària que, any rere any, presta atenció a més persones que viuen en una situació de pobresa a la ciutat. L’any passat, aquesta acció solidària va arribar a unes 120 persones, però aquest any aquesta xifra ha crescut fins a gairebé les 150 persones.

Aquests àpats es cuinen en unes carpes habilitades per a l’ocasió al pati de la mesquita del barri i se serveixen entre les 18.30 i les 20.00 hores, l’hora en què es fa l’àpat.

Donacions obertes a tothom

«Són donacions que no es fan només a persones de la comunitat musulmana, sinó que les portes de la nostra mesquita estan obertes a tothom, a totes aquelles persones que viuen amb dificultats i limitacions de recursos i que no tenen menjar», comenta Abdelkader El Ouakili El Abdelaoui. Entre les 140-150 persones que cada tarda van a recollir un àpat a la mesquita de la Marca de l’Ham hi ha, per exemple, catorze nois i cinc noies d’un centre d’acollida de menors de Figueres.

També hi ha una trentena d’usuaris que sopen de manera fixa en un espai a l’interior de la mesquita mentre dura el Ramadà.

«Un grup de dones, al capdavant de les quals hi ha una cuinera professional experimentada en càterings, ve entre les 9 i les 10 del matí i les 4 o les 5 de la tarda i s’ocupen de cuinar cada dia una proposta de menú diferent per a les donacions.

Carn estofada amb verdures

Com a plat principal es prepara carn estofada amb verdures, o pollastre al forn amb arròs, o mandonguilles amb salsa de tomata, o carns saltejades, cada dia es fa una elaboració diferent. I aquest plat principal s’acompanya de sopa harira, dàtils, ou bullit, pa, dolços i fruita», exposa Larbi Dahou Chakkour.

«Aquesta és una tasca que fem una bona colla de voluntaris que estem molt contents de poder ajudar aquelles persones que més ho necessiten.

« A més tenim les neveres i els rebosts plens d’aliments per poder preparar les donacions gràcies a la col·laboració de molta gent», indiquen els dos representants de la Comunitat Musulmana de la Marca de l’Ham de Figueres.

Larbi Dahou Chakkour hi afegeix que, de cara a l’any que ve, han pensat millorar la coordinació dels equips de treball que col·laboren en tot el procés perquè s’han adonat que cada vegada han d’atendre més persones necessitades a qui la iniciativa els ajuda.

Esmorzar multitudinari

«Volem reiterar que les nostres portes estan obertes a tothom i, per això, el darrer dia del Ramadà», que va ser ahir, «preparem un esmorzar multitudinari, per a unes 400 o 500 persones que ens vulguin acompanyar», diuen. «Quan acabem de resar, pels volts de les 8 del matí, farem aquest esmorzar de convivència», anota Abdelkader El Ouakili El Abdelaoui.

La mesquita on té lloc la iniciativa, Al Imam Warsh de l’Associació Comunitat Musulmana de la Marca de l’Ham, és una de les cinc mesquites que hi ha a Figueres.