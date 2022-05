Les entitats i associacions de Figueres van tornar a participar i engalanar els carrers amb el Concurs de Creus de Maig. Fins a nou creacions es van poder veure a la plaça de l’Ajuntament, el carrer de la Jonquera o al carrer Nou, entre altres indrets. El Concurs va atorgar el següents premis: premi a la Creu amb el millor disseny a la Coral Polifònica; a la millor composició floral per la composició de l’AAVV Turó Baix -Nova Estació; a lamés original per a l’AAVV Cendrassos; a la més tradicional per a la de l’AAVV Eixample; el premi a la Creu més daliniana pel Centre Recreatiu Empordanès. S’ha atorgat una menció especial per la feina i dedicació AAVV Turó Baix- Nova Estació