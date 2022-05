Aquest 2022 fa cinc anys que la Unitat d’Asma Greu de l’Hospital de Figueres disposa de l’acreditació de qualitat que atorga la Societat Espanyola de Patologia d’Aparell Respiratori (SEPAR) en grau d’unitat bàsica. Aquesta acreditació s’atorga com a reconeixement a la qualitat assistencial i organitzativa de la Unitat i dels seus professionals, després de l’avaluació per part d’un comitè d’experts de la societat científica.

Per obtenir aquesta distinció, cal disposar de les instal·lacions d’un Hospital de Dia, tenir la capacitat per a realitzar totes les proves necessàries per al diagnòstic de l’asma (proves de funció respiratòria, de broncoprovocació i per al diagnòstic d’asma d’esforç) i que els membres de la Unitat participin en treballs de recerca i en estudis nacionals i internacionals que es publiquen en revistes especialitzades.

La Unitat d’Asma Greu de l’Hospital de Figueres està formada per dos metges pneumòlegs i dues infermeres, que atenen uns 250 pacients anualment. Disposar d’aquesta Unitat permet al centre altempordanès tenir a l’abast totes les proves per realitzar el diagnòstic específic de l’asma en cas de dubte i poder administrar medicaments biològics, que són aquells d’última generació que només es fan servir en l’asma greu i que redueixen molt les crisis en pacients severs. Això evita derivacions a hospitals de més complexitat i permet seguir tot el procés de diagnòstic i tractament de la malaltia a Figueres.

Des de la incorporació l’estiu del 2019 de la prova diagnòstica d’Esput induït, la Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres l’ha realitzada en 40 pacients que pateixen asma greu. Aquesta prova permet, en 48 hores, saber amb exactitud de quin tipus d’asma es tracta, la qual cosa ajuda a orientar millor el tractament i personalitzar-lo en funció de cada malalt. Fins aquell moment, aquesta prova només es realitzava en centres hospitalaris de Barcelona.