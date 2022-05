Figueres celebrarà del 25 al 28 de maig la segona edició del Mobile Week Catalunya. L'objectiu del certamen –que promou la Generalitat i el Mobile World Capital Barcelona- és connectar la tecnologia i la ciutadania. Durant els quatre dies que durarà es faran vuit conferències i diversos tallers tant per a adults com per al públic infantil. En aquest sentit, destaca l'anomenat 'Family Day' dedicada als més joves i que preveu activitats de robòtica o tallers de Lego. Les temàtiques d'aquest any seran les de drets i responsabilitats digitals, les habilitats professionals i el paper de l'educació i la cultura i la creativitat en la construcció del futur. També es farà un debat sobre el Metavers.