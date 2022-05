L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat la situació de la sequera a les conques internes i ha aixecat la situació d’alerta a l’aqüífer del Fluvià-Muga, que ha tornat a una situació de normalitat hidrològica després d’haver passat sis mesos en alerta i, per tant, amb restriccions. Aquest aqüífer, que abasteix a 22 municipis de l’Alt Empordà, se situa actualment a 16,67 metres sobre el nivell del mar, mentre que en el moment de la declaració de l’alerta, l’octubre passat, estava en 15,4 metres. L’ACA ha constatat que durant el darrer mes, després d’un important increment fruit de les pluges del març, el nivell s’ha mantingut estable, fet pel qual s’ha decidit que aquesta unitat d’explotació torni a la situació de normalitat. Pel que fa als embassaments del Ter Llobregat, el de Darnius-Boadella, la capçalera del Ter i l’estany de Banyoles, continuaran un mes més en situació de prealerta: no tenen restriccions, però sí que han d’estar preparats.

Tot i que es manté la prealerta, els embassaments del Ter Llobregat han experimentat una lleugera pujada en els darrers 30 dies. Així, s’han situant al voltant del 59% de la seva capacitat, una xifra que suposa un increment d’un punt respecte a la darrera revisió. Aquest augment es deu a les pluges de les últimes setmanes, que han servit per incrementar lleugerament els volums en alguns embassaments (principalment al sistema Ter i a la Baells). Tot i això, no ha estat suficient per sortir de la prealerta, que es fixa quan les reserves estan per sota del 60%.

L’embassament de Darnius Boadella també ha continuat incrementant els seus volums. A principis de març estava al 40% de la seva capacitat i ara se situa al 68%. Tot i això, aquesta unitat d’explotació es manté en situació de prealerta.