L’escola Santiago Ratés de Vilajuïga celebra aquest any el 50è aniversari de la seva inauguració, l’any 1972. Per a commemorar aquesta efemèride, des de l’Ajuntament, a través d’una comissió formada per membres de la direcció de l’escola, de l’AMPA, exalumnes i exmestres, s’ha organitzat una jornada festiva prevista pel diumenge 12 de juny.

La diada, oberta a la participació de tothom, especialment d’aquelles persones que han estat vinculades a l’escola en algun moment de la seva vida, començarà a les 10 del matí. A dins de l’escola, que estarà guarnida per a l’ocasió, s’hi podrà veure una exposició dels 50 anys de vida i una mostra de treballs d’antics alumnes. Durant tot el matí es faran partits de voleibol, tot recordant la vinculació d’aquest esport amb l’escola, així com un photocall a càrrec de l’AMPA. El dissabte següent, 18 de juny, està previst que l’AMPA organitzi una festa d’exalumnes, amb sopar i música.