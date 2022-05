La liquidació del pressupost municipal de Castelló d'Empúries del 2021 s'ha tancat amb un romanent de tresoreria de 4.570.181,09 euros i l'Ajuntament preveu afrontar noves inversions.

Les factures a proveïdors es paguen a 3,02 dies després de la seva aprovació.

S'ha generat un romanent de tresoreria i superàvit inicial a 31 de Desembre de 2021 de 16.991.551,96 €.

Aquest romanent de tresoreria s’ha ajustat per la incorporació de romanents de crèdit compromesos a 2021, resultant al final un romanent de tresoreria ajustat final per despeses generals de 8.990.791,05 €.

Així, al pressupost inicial d’inversions per a l’ exercici 2021 previst a nivell de pressupost consolidat 3.117.847 €, s’hi afegiran les inversions que s’incorporen dels romanents de crèdit de l’exercici 2021 per import de 3.060.143,58 euros. En total, l’import d’inversions a gestionar per l’ Ajuntament durant l’exercici 2022, es preveu sigui de 6.177.990,58 €.

El superàvit servirà per afrontar noves inversions, "que s’intentarà que siguin financerament sostenibles i tinguin accent social", remarquen.

Des de l'Ajuntament destaquen que l'endeutametn s'ha mantingut en la línia dels darrers situant-se al 33,14% i per novè any consecutiu no s'ha incrementat la pressió fiscal.