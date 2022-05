Figueres celebrarà del 25 al 28 de maig la segona edició del Mobile Week Catalunya. L’objectiu del certamen –que promou la Generalitat i el Mobile World Capital Barcelona- és connectar la tecnologia i la ciutadania.

Durant els quatre dies que durarà es faran vuit conferències i diversos tallers tant per a adults com per al públic infantil.

En aquest sentit, destaca l’anomenat ‘Family Day’ dedicada als més joves i que preveu activitats de robòtica o tallers de Lego.

Les temàtiques d’aquest any seran les de drets i responsabilitats digitals, les habilitats professionals i el paper de l’educació i la cultura i la creativitat en la construcció del futur. També es farà un debat sobre el Metavers.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha ressaltat que «és important descentralitzar esdeveniments com aquests que són tan important a nivell mundial. És una oportunitat per Figueres que a banda, servirà per fer trobades amb empresaris i per generar sinèrgies amb el teixit econòmic i empresarial de la ciutat».