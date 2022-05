Josep Bofill agafa el relleu de Víctor Puga a l’Escala

Josep Bofill Testart és, des d’ahir, el nou alcalde de l’Escala. El fins ara primer tinent d’alcalde va substituir en el càrrec a Víctor Puga, després de la seva renúncia per motius professionals. El relleu va tenir lloc a la nova sala de plens municipal, plena de públic a vessar.

En el seu discurs de comiat, Víctor Puga va recordar el seu llarg recorregut com a regidor i alcalde, tot destacant l’ús «provocador» que ha fet sovint en definir l’Escala «com a ciutat» sent conscient del «rebuig» que aquesta expressió pugui haver generat. «Som un poble amb vocació de ciutat», va argumentar abans de recordar que «l’Escala ha apostat per la modernitat, els serveis turístics de qualitat, essent conscients de les nostres arrels marineres». Assegura que marxa «amb la consciència tranquil·la d’haver treballat amb honestedat». Durant el seu discurs va tenir paraules d’agraïment a la lleialtat institucional dels grups de l’oposició, que va ser resposta amb reciprocitat per part d’Etna Estrems (ERC), Robert Bosch (Junts) i Carles Carlà (Gent de l’Escala).

En el moment de la votació, Josep Bofill va obtenir tretze vots, els deu del Govern més els tres de Junts i Gent de l’Escala. Els tres vots d’Esquerra van ser per a Etna Estrems.

Un cop proclamat alcalde, Josep Bofill va elogiar la feina de Víctor Puga: «Ha deixat l’Escala millor de com la va trobar», va drir sense desmerèixer la feina dels governs anteriors. Entre els objectius de l’any de mandat que té per davant hi ha seguir treballant per «la sostenibilitat ambiental», potenciar «la cultura i el patrimoni» i mantenir «les accions a la via pública». «Treballem per tenir un poble segur i net, amb uns serveis de qualitat».

Enginyer amb perfil tècnic

Fins ara, Josep Bofill ha estat el coordinador de l’àrea de Territori i Sostenibilitat del govern escalenc i regidor d’Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Medi Ambient i Habitatge. El nou alcalde és diplomat en Enginyeria Tècnica Industrial en Mecànica i Màster de Materials i Estructures. Després de diferents experiències en el camp de l’educació universitària i l’empresa privada, actualment és autònom i realitza projectes relacionats amb enginyeria.

El sisè alcalde des de 1979

Josep Bofill és el sisè alcalde que ha tingut l’Escala des de les eleccions democràtiques de 1979. El primer d’ells va ser Joan Pasqual en representació d’Escalencs Independents (1979-1983). PSC i CiU es van repartir el període de consolidació de la nova etapa municipal amb Rafel Bruguera (1983-1995) i Josep Maria Guinart (1995-2007).

Els socialistes van recuperar l’alcaldia amb Estanis Puig (2007-2015). Durant el seu mandat, Víctor Puga va formar part del govern com a primer tinent d’alcalde i va substituir Puig com a cap de llista i alcalde el 2015. Bruguera, Guinart i Puig han estat presents a la sessió plenària en un lloc preferent, just darrere la família de Puga.

A les eleccions municipals de 2019, la Candidatura de Progrés vinculada al PSC va obtenir una majoria absoluta de deu regidors, amb la qual Víctor Puga ha governat amb comoditat fins ara. ERC va sumar tres electes, Junt dos i Gent de l’Escala i En Comú en van aconseguir un per cada llista.