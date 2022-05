L’Escala tornarà al seu passat el cap de setmana del 7 i 8 de maig amb la celebració del Triumvirat que inclourà diverses activitats com lluites, mercat i exhibicions diverses. Un dels atractius i un dels actes més populars i seguits és la lluita dels gladiadors que es fa a la platja. En aquesta edició serà el pròxim diumenge 8 de maig a partir de 2/4 de 12 del migdia i a 2/4 d’1 del migdia.

Hi haurà sis zones diferents dedicades cadascuna a un déu grecoromà. Els visitants podran trobar la zona d’Atenea dedicada a la saviesa i la cultura, la de Baco amb els vins de la DO Empordà, la de Ceres amb productes de la terra, la de Neptú dedicada a productes del mar, la d’Apol·lo per a la música i la d’Hermes destinada al comerç i l’artesania. La primera jornada de dissabte es concentrarà al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries on es farà de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda una sessió de portes obertes. Dissabte també es farà la desfilada de les Manages de Verges amb un recorregut des del carrer Enric Serra fins a la platja. Durant el primer dia es portaran a terme diferents activitats com tallers, exhibicions de reconstrucció militar romana, mostres d’oficis i contacontes. El dia 8 hi haurà animació pels carrers i un mercat que estarà obert de les 10 del matí a les 8 del vespre.