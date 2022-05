Les lluites de gladiadors i el mercat tornen al Triumvirat

Les lluites de gladiadors i el mercat greco-romà van tornar ahir al Triumvirat Mediterrani de l’Escala que va omplir de visitants el centre històric, sobretot durant el matí. La 26 a edició que ha tornat a la normalitat incorporava microaccions donant vida a diversos personatges.

Un dels moments més esperats, un dels clàssics diumenge al migdia amb més èxit de públic, és la recreació a la Platja de la lluita de gladiadors, a càrrec de la companyia Excalibur que des dels seus inicis participa en aquesta fira.

Una vegada més va permetre fer un salt en el temps amb la recreació històrica de les lluites en època romana. Com cada any, quan s’aproxima l’hora de l’espectacle l’entorn de la Platja es va omplir d’espectadors.

Els gladiadors van desfilar i saludar al crit d’Ave Caesar, morituri te salutant, per donar pas a l’espectacle.

Les recreacions d’activitats de l’època són una de les activitats que més atrauen a la Fira Greco-romana que en aquesta edició ha inclòs les microaccions per donar vida a diferents personatges i situacions diverses. Les recreacions han anat a càrrec de dotze actors del Centre de Formació Teatral El Galliner de Girona i es van poder veure a la Platja i la Riba.

El Triumvirat Mediterrani es va suspendre el 2020 a causa de la pandèmia i l’any passat va adaptar la programació per evitar les aglomeracions i complir la normativa per les restriccions. Això va fer caure de la programació, no només les lluites de gladiadors, sinó també el tradicional mercat greco-romà que ahir va omplir de nou de productes de l’època a romana a la zona de la Platja i la Riba.

Mercat dedicat als déus

Els organitzadors van recrear una mena de poble d’època grecoromana on van confluir indiketes, la tribu ibèrica de la zona de l’Empordà, grecs i romans. I ho van fer a través de sis sectors, cadascun dels quals es va dedicar a un déu. L’objectiu era evitar un mercat lineal i convidar al visitant a passejar-se per l’època greco-romana.

L’espai Baco va prendre vida a través de diferents cellers de l’Empordà que van oferir degustacions i un taller de vins ancestrals; un dedicat a Ceres, la deessa de l’agricultura, les collites i la fecunditat amb productes de la terra, l’oli o la mel; l’espai Neptú amb productes del mar, el d’Apol·lo amb tallers de pintura ràpida o creació de mosaics; la d’Hermes destinada al comerç i l’artesania; i la zona d’Atenea dedicada a la saviesa i la cultura.

La nova programació del Triumvirat Mediterrani ha tingut com a objectiu potenciar la proximitat i la participació i connectar el passat i el present. Les activitats es van concentrar dissabte al MAC-Empúries i ahir al nucli històric on demostracions, tallers, jocs i activitats van omplir des de mig matí els carrers del centre.