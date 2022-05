Figueres licita per 1,2 milions d’euros la creació del museu a la Casa Natal de Dalí

L’Ajuntament de Figueres ha posat a licitació el contracte per a la creació del Museu a la Casa Natal de Salvador Dalí per 1,2 milions d’euros. La licitació engega un dels darrers tràmits per finalitzar un projecte que ha de permetre obrir a la ciutat un nou museu vinculat a la figura del geni. El termini d’execució del projecte és de set mesos. Els treballs coincidiran amb la segona fase de les obres que han d’anar coordinats.

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha explicat que «ara ha de començar la segona fase d’obres que ha d’anar lligada al projecte museogràfic». Es tracta de les darreres passes després de més d’una dècada treballant per convertir aquest edifici en un futur museu sobre Dalí. La compra, la primera fase d’obres per adequar un edifici residencial al futur museu ja han finalitzat i la ciutat veurà a partir d’ara uns treballs per reconvertir l’edifici en un museu. L’adjudicatari ha de portar a terme l’execució museogràfica, la coordinació de muntatge i subministrament per a implementar el projecte museogràfic. Inclou els continguts audiovisuals, la producció, muntatge i instal·lació dels elements museuogràfics del projecte. El mobiliari dels espais de recepció, botiga i espai de descans del tercer pis de l’edifici. Haurà de tirar endavant la proposta elaborada en el Projecte executiu elaborat per la UTE Transversal Varis Arquitectes i aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió de data 31 de març de 2022. El projecte hauria d’estar executat en set mesos, una vegada comencin els treballs. L’Ajuntament va adquirir l’immoble el 1994 i des de llavors s’arrossega el projecte principalment pel finançament. El contracte d’un dels últims llogaters de la casa natal, on el pintor va viure fins als 8 anys, es va rescindir el 2007. Les obres de la primera fase van començar el 2019. La veu del propi artista articular el recorregut. El projecte ha de servir per definir els espais de planta baixa, on el notari Dalí tenia el seu despatx; l’entresol, on l’artista universal va viure la primera infància; i la primera i segona planta de l’edifici, on s’explicarà la vinculació de Salvador Dalí amb l’Alt Empordà, la vida pública i privada de l’artista o la importància dels mitjans de comunicació durant la seva llarga carrera professional, entre molts altres aspectes de la seva vida i trajectòria. La tercera planta es reservarà per espai de descans i àmbit educatiu. La Casa Natal Salvador Dalí s’entén, segons l’Ajuntament, com un espai de presentació i reflexió sobre la vida del pintor a través dels aspectes més sorprenents i seductors que el defineixen com un dels artistes més importants de la història de l’art.