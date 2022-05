La secció quarta de l’Audiència de Girona ha jutjat un acusat de violar una menor de 17 anys en sortir d’una discoteca de Cadaqués l'u d'agost de 2018. Ambdós s’havien conegut poca estona abans dins el local, i cap a dos quarts de sis de la matinada van sortir-ne.

Llavors, segons les acusacions, l’acusat va arraconar la víctima al carrer i va començar a fer-li tocaments i la va violar «per tal de satisfer els seus desitjos sexuals». Les acusacions subratllen que la víctima va expressar-li verbalment que parés, però el processat no li va fer cas, fins que va ser sorprès per un testimoni que sortia de la discoteca.

Tal com ha declarat el jove durant el judici, els va veure en un racó del carrer junts i en un primer moment no va fer-ne cas perquè pensava que era una parella, ja que ell duia els pantalons abaixats. Però en acostar-se, l’acusat va fugir, i la víctima va demanar-li ajuda. Llavors ell i un segon testimoni van anar a buscar el processat, i quan van aconseguir localitzar-lo el van retenir i van trucar la policia.

A l’exterior de la discoteca es va començar a concentrar gent, i quan els efectius policials van arribar van decidir custodiar l’acusat dins el cotxe de policia perquè hi havia joves que li recriminaven la seva actitud i temien per la seva integritat física. Quan va ser detingut, tenia una taca de sang a la roba. Aquests fets van provocar una onada d'indignació a la població, que va fer una concentració de rebuig.

La víctima ha declarat a porta tancada. Per la seva banda, l’acusat ha assegurat que tot i que van fer-se tocaments al carrer, no van arribar a mantenir relacions sexuals. Segons ell, van estar-ne a punt, però llavors ell va palpar un «líquid» que li va fer venir basques, i que el va fer desdir de seguir. També ha dit que després de sortir de la discoteca s’havien embolicat dues vegades, i que ella en cap moment va dir que no. «Ella estava molt a gust», ha assegurat.

La germana de la víctima ha indicat que aquell episodi li va «canviar la vida» a l’afectada, i que va passar de ser una noia alegre a no refiar-se de «ningú».

La fiscalia i l’acusació pública demanen una condemna de 9 anys de presó i 10 de llibertat vigilada per un delicte de violació. En aquest sentit, durant el tràmit final del judici i tal com ha recollit l’agència ACN, la fiscal ha assegurat que l'acusat no ha justificat la presència d’ADN seu en la víctima.

Més enllà de les penes de presó, les acusacions volen que l’acusat no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 12 anys.

Pel que fa a la responsabilitat civil, demanen 25.000 euros per les seqüeles i les lesions patides durant l’atac.

En canvi, la defensa demana que se l’absolgui.

El judici s'ha allargat més de tres hores, en part pels diversos problemes informàtics patits a l’hora de fer les videotrucades.