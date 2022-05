El Grup Peralada inaugura aquest dimarts el nou celler dissenyat per RCR Arquitectes amb una inversió de més de 40 milions d'euros. El projecte, que es va començar a gestar fa 20 anys, aposta per la sostenibilitat amb unes instal·lacions integrades en el paisatge i vol ser un "llegat" per al municipi i la comarca, a més de posicionar els vins del grup i de la DO Empordà al món. El nou equipament, ubicat a l'antiga granja, permetrà augmentar la producció passant dels 1,9 milions d'ampolles actuals als 2,5 milions, tot i que la voluntat no és fer més vi sinó millorar-ne "la qualitat". "Nosaltres ja fem vins bons però l'objectiu és fer-ne d'excepcionals", el president del Grup Peralada.

Les instal·lacions elaboren els primers vins i aquest estiu arrencaran l'activitat enoturística.