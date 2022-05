Tres equips d’estudiants del Centre Escolar Empordà de Roses, dos de 4t d’ESO i un de 1r de Batxillerat, figuren entre 99 equips de joves provinents d’Espanya i Portugal, seleccionats per l’EduCaixa entre 1.252 candidatures. Aquest darrer cap de setmana, han participat a Barcelona en el Campus EduCaixa Challenge 2022, per presentar els seus projectes i per optar, si guanyen, a un viatge formatiu a Silicon Valley aquest estiu.

En el campus, els equips han pogut desenvolupar els seus projectes amb el suport d’educoaches. Hi ha quatre categories: Emprèn, BigData, Be Critical i SteamxChange. En el cas dels joves del Centre Escolar Empordà, el projecte de 4t d’ESO titulat No more fast food i el de 1r de Batxillerat Summer Festival s’han presentat al repte SteamxChange. La professora de Biologia Virginia Puente ha estat l’encarregada de tutoritzar aquests dos treballs i explica que en els dos casos l’objectiu que s’ha marcat l’alumnat ha estat conscienciar sobre l’alimentació dels adolescents saludable, equilibrada i sostenible. L’altre equip, tutoritzat pel professor d’Emprenedoria Àlex Foraster, el formen estudiants de 4t d’ESO que han presentat el projecte Eco Ships, unes barques sostenibles que, a més de proporcionar passejos lúdics per la badia de Roses, tenen un dispositiu que recull plàstics del fons del mar. Casualment, els joves i els professors de Roses van trobar-se al campus amb el comunicador rosinc Mohamed El Amrani, el qual va expressar-los la seva felicitació.