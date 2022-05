El segon lloc amb major nombre de reclamacions a l’Oficina de Consum de l’Alt Empordà s’hi troba el sector de la telefonia, amb un 19,51%. Es continuen detectant temes habituals, com ara el fet que l’operadora pretengui cobrar una penalització per baixa anticipada sense que l’usuari hagi signat un contracte amb clàusula de permanència. Altres temes usuals són l’aplicació de tarifes no contractades, la mala aplicació dels descomptes oferts a la facturació, o la facturació per serveis no prestats una vegada l’usuari ha fet la portabilitat a una altra operadora (generant així una doble facturació), entre d’altres. El tercer lloc l’ocupa el sector de les vendes a distància, amb un 10,69%. Aquestes reclamacions van en augment les compres per internet, però amb la pandèmia hi ha hagut un augment de les reclamacions de compres efectuades per internet. Els principals problemes són per la manca d’entrega dels productes, o bé per la garantia d’aqueste. Si la web no és de la Unió Europea, no es pot tramitar cap reclamació.