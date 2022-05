La Policia Local de Castelló d’Empúries ha fet, aquestes últimes setmanes, diferents serveis relacionats amb dispositius i controls de seguretat ciutadana i de trànsit. Es tracta d’uns operatius que s’efectuen en diferents zones del terme municipal i també en vàries franges horàries.

Un dels primers balanços d’aquest treball policial han constatat la seva efectivitat, ja que ha donat com a resultat denúncies per consum d’alcohol durant la conducció, conduir sense haver obtingut mai carnet de conduir, circular sense assegurança i/o inspecció tècnica del vehicle... i així fins a una vintena d’infraccions. Segons ha informat la Policia, els controls d’aquest tipus serveixen per detectar comportaments que puguin originar accidents de trànsit en el casc urbà del municipi.