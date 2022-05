El proper dissabte 4 de juny, el Grup Empordanès d’Activitats Subaquàtiques de Figueres (GEAS-Figueres) organitza una Jornada d’iniciació al submarinisme inclusiu a la piscina municipal de la ciutat adreçada a persones amb diversitat funcional i cognitiva.

L’esdeveniment, que es farà de 10 a 13 h, compta amb el suport del servei de Rehabilitació de l’Hospital de Figueres i la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS). La iniciativa s’emmarca en la feina que fa la FECDAS per fer arribar l'experiència del submarinisme a totes les persones que ho desitgin. Així, la Federació hi aporta els instructors especialitzats en activitats amb persones amb diferents capacitats. La jornada també és possible gràcies a la col·laboració de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Figueres, que ha posat les instal·lacions a la disposició del club.