Roses posarà a concurs la compra d’un nou edifici municipal per destinar-lo a Jutjat de Pau que ara es troba en un espai de lloguer. La intenció és disposar d’un edifici municipal per mantenir a llarg termini i en un espai sense barreres arquitectòniques el servei. Es treu a concurs per 300.000 euros.

Ja fa temps que l’Ajuntament de Roses va prendre la decisió de canviar d’emplaçament el Jutjat de Pau perquè «l’actual local no està adaptat en temes d’accessibilitat. Es tracta d’un servei que fa servir molta gent gran i de gran rellevància al municipi» i es lamenta que «dona mala imatge que tinguem aquest servei ubicat en un local on no es pot accedir en cadires de rodes per exemple. En aquest cas t’han d’atendre al carrer».

L’actual local del Jutjat de Pau està ubicat en un local de lloguer al costat de la Ciutadella. En buscar un nou emplaçament la primera intenció va ser llogar un altre local. Tot i que el Jutjat de Pau depèn de l’administració de justícia, és l’ajuntament que s’encarrega entre altres coses de posar el local i pagar el lloguer, destaca Plana: «Vam fer dos concursos públics plantejant una sèrie de requisits que creiem que havia de tenir el local, però no vam acabar de trobar cap que encaixés».

Finalment, el govern ha decidit «que traiem un concurs de compra d’un local i hem previst una inversió de 300.000 euros». L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits administratius per treure a concurs la compra del local i poder-la fer efectiva com més aviat millor. El contracte de lloguer que tenen ara s’acaba a finals d’any i si llavors l’Ajuntament no té el local comprat i condicionat el col·locaran interinament en un edifici municipal de propietat. «Aquesta decisió segueix la política de reduir lloguers que hem fet aquest any», diu Plana.