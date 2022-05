L’Escala celebra «La Mar és Vida» per protestar contra el parc eòlic

La IAEDEN-Salvem l’Empordà, l’Associació Stop al macro parc eòlic marí de la Costa Brava Nord, el Fòrum l’Escala-Empúries, SOS Costa Brava i Entesa de l’Escala-Debat Constituent van organitzar ahir a l’Escala la jornada reivindicativa «La Mar és vida» per protestar contra el projecte del parc eòlic marí de la Costa Brava Nord (que va des del Cap de Creus fins el Cap de Begur passant per Empúries) i per fer un reflexió crítica sobre la transició energètica a Catalunya, un dels temes que hi ha a sobre la taula actualment.

Així, al llarg del dia d’ahir es van programar diverses activitats com el debat «El model per a la transició energètica a Catalunya», que va comptar amb grans experts com el doctor en Física Teòrica i investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Antonio Turiel; el doctor en Ciències Biològiques i investigador del CSIC, Ferran Vallespinós; i l’ambiontòloga i coordinadora de l’àrea tècnica de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, Marta Ball-llosera. A partir de les set de la tarda i fins ben entrada la matinada, més de vint artistes i grups musicals van pujar dalt l’escenari del macro-concert gratuït celebrat a la plaça de la Platja de Riells, dels quals en destaquen Enric Casasses, Josep Tero, Neus Mar, Oreig de Mar, Quarts de Tres, Entredós, Arjau Arrels Escalenques, Artur Gaya i Sergi Trenzano, Carme Callol, Chicho i Dolors, entre molts d’altres. Així, tant el macro-concert com el debat van reivindicar la necessitat de conservar la biodiversitat de la zona on s’ha projectat el parc eòlic marí en un entorn on existeixen vuit àrees de protecció i conservació del medi natural. El portaveu de la plataforma Stop Macro parc eòlic marí, Jordi Ponjoan, va reclamar al Govern central que aturi el macro projecte pels grans impactes que provocarà en una zona que, segons els científics, constitueix el patrimoni natural marí més important de Catalunya. Al mateix moment, l’organització creu que la gran afluència de públic local va mostrar el rebuig del territori contra el projecte.