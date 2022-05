Figueres ja disposa de 150 pisos per a usos socials i espera arribar als 200 en un any

L’Ajuntament de Figueres ja disposa de 150 pisos per a usos socials i espera arribar abans d’acabar el mandat als 200. Al darrer ple es va aprovar la compra d’un nou pis pel dret de tempteig i retracte (dona prioritat a l’administració en habitatges en un procés d’execució hipotecària) i també ha tancat un conveni amb l’Agència de l’Habitatge per gestionar 32 dels seus pisos. Cs va instar el govern a pressionar la Generalitat perquè els ajuntaments no hagin d’assumir la feina que tocaria fer al govern català. L’habitatge que es vol comprar està situat en un tercer del carrer Verge, 5. En aquest cas, segons es va explicar durant l’aprovació, hi ha una situació social complexe que ha portat a la compra d’aquest immoble .

Des de fa anys el govern de Figueres va ampliant el parc d’habitatge tant amb la compra com amb la gestió d’habitatges cedits. Des de la regidora responsable han explicat que l’objectiu és arribar als 200 pisos abans d’acabar el mandat. Segons les dades facilitades, actualment disposen de 150 pisos. 32 cedits per l’Agència de l’Habitatge, 103 en propietat adquirits pel dret de tempteig i retracte, i s’incorporaran properament 32 habitatges que fins ara gestionava el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Figueres va tancar l’oficina d’habitatge per traspassar la gestió al Consell fa uns anys. A més, s’espera incorporar 13 pisos recentment reformats.

S’està negociant la compra d’una desena de pisos més i també es vol tancar un acord amb Incasòl per tenir-se 54 al Parc de les Aigües.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, va posar de manifest respecte l’última compra que l’objectiu «és anar garantint mica en mica que podem tenir habitatges per garantir una bona emancipació, o per garantir un envelliment, o per garantir que en períodes de vulnerabilitat puguem tenir aquesta situació coberta». Per això, a banda de la compra han demanat a l’Agència Catalana de l’Habitatge la cessió per a la gestió de 32 pisos.

Des de Cs, la regidora Elisabet Guillen, va posar de manifest que l’actuació de l’agència «és pràcticament nul·la» i va demanar que «els animem a pressionar en la mida que sigui possible a l’agència». L’alcaldessa va dir que amb «la cessió dels pisos és cert que l’Ajuntament s’acaba posant més pressió a sobre, però és la manera que els pisos estiguin ben controlats».

Campanya a l’Escala

A l’Escala, per la seva banda, l’Ajuntament ha iniciat una nova campanya per intentar captar habitatges en desús per tal de destinar-los a habitatge social per a famílies necessitades. En una primera campanya es va recórrer a les diferents immobiliàries del municipi, sense èxit, i després d’una prospecció de la tècnica d’habitatge entre particulars només es va aconseguir un habitatge.