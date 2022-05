L'Ajuntament de Roses ha imposat 20.263 euros en nou sancions a propietaris de gossos de races considerades potencialment perilloses que incomplien l'ordenança de tinença d'animals. La majoria eren greus o molt greus.

La Junta de Govern Local del 12 de maig va aprovar les sancions.

Les sancions s'han imposat per portar els gossos deslligats o sense morrió als espais públics, per no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria, o bé no disposar de la llicència d'animals potencialment perillosos.

Les sancions oscil·len entre els 300 i els 3000 euros, en funció de la gravetat i la tipificació dels articles de l'ordenança que s'han incomplert.

Segons la informació municipal, la majoria de les sancions del paquet imposat de nou multes corresponen a infraccions que estan tipificades a l'Ordenança com a greus o molt greus. Per aquest motiu els imports ascendeix en cinc dels casos a 3.001 euros. Dues són de 2404 euros. I les menors són de 300 i de 150 euros per una falta lleu.

El regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, ha demanat a la població "extremar la cura i el compliment de la normativa" per tal de garantir el benestar animal, la seguretat i convivència amb la resta de veïns.

A més, afegeix que "passar per alt les obligacions que comporta tenir animals de companyia pot repercutir, a més, en importants sancions que són fàcilment evitables".

L'Ordenança de Tinença d'Animals de Roses va ser aprovada l'any 2000.

La regulació està inspirada en els drets dels propis animals i té també en compte aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i la convivència entre animals i persones per tal de reduir al màxim les molèsties que aquests puguin ocasionar, remarca el govern. Entre altres aspectes, es disposen les normes sanitàries que han de respectar-se quant a tinença d’animals (vacunacions, desparasitació, allotjament, alimentació i control sanitari), l’adopció de mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns, els drets dels animals, la presència d’animals a la via pública i als establiments, la recollida d’animals, el seu trasllat en transports públics, entre altes.