La fira vitivinícola Arrels de Vi tornarà el 4 i 5 de juny a Sant Martí d'Empúries amb la participació de 22 cellers de la DO Empordà i més de cent referències. Hi seran presents 21 cellers empordanesos i un convidat del Rosselló. Com a novetat aquest any es podrà gaudir d'una experiència VIP que inclou una entrada preferencial els dos dies i un Tast Magistral dels vins guanyadors dels Premis Arrels de Vi 2022, i un menú degustació a l'Olivia Xiringuito, Gastro Beach Bar, entre altres. L'aforament VIP és limitat i s'ha de fer reserva prèvia.

Arrels del Vi ofereix tast obert en copa Riedel de més de 100 referències de vi de la DO Empordà de gamma alta, la possibilitat de conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i de comprar a preu de celler els excel·lents vins de qualitat i amb personalitat pròpia de la DO Empordà, amb 5 euros de descompte en la compra de la primera ampolla. Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects, Arrels del Vi s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb tretze edicions a Sant Martí d’Empúries i quatre a Barcelona. Arrels del Vi 2022 comptarà amb els següents grans productors de la DO Empordà: AV Bodeguers, Celler Arché Pagès, Celler Cooperatiu d’Espolla, Celler Gerisena, Celler Hugas de Batlle, Celler Marià Pagès, Celler Martí Fabra, Empordàlia, Mas Geli, Mas Llunes, Mas Vida, Masetplana, Pere Guardiola, Terra Remota, Vinyes dels Aspres i Vinyes d’Olivardots, i amb els cellers independents del territori: Celler Eccocivi, Cellers de Madremanya (Follaraïms), La Natural, Somni d’istiu i Vins de Taller, així com amb el celler convidat del Rosselló, Domaine Treloar. A més, compta amb les ja tradicionals tapes d’Anxoves de l’Escala M. Sureda amb pa de tramuntana del Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines, així com amb els següents expositors: Formatges La Balda i Le Bolut, el "show" degustatiu d’ostres Ostrens, l’Oli d’oliva verge Serraferran, l’oli d’oliva fet d’emocions Llàgrimes del Canigó i Upcycling Bottles, recuperació creativa d’ampolles de vi. També s'han organitzat visites guiades a les Ruïnes d’Empúries. Tast a cegues Arrels del Vi ha escalfat motors el 16 de maig amb el tast a cegues per escollir els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2022, el millor vi blanc, negre, rosat, dolç i la novetat d’enguany, millor vi insòlit. Aquesta nova categoria engloba els vins fora de la DO Empordà, així com els vins de mínima intervenció o propers al moviment dels vins naturals, com poden ser vins criats en àmfora, vins brisats o vins sense sulfits afegits. El tast s’ha celebrat a la Biblioteca del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) Empúries i hi han participat 10 sommeliers que donen valor als vins de l’Empordà: Carles Aymerich del Restaurant Roca Mas Marroch de Girona; Ferran Vila, recent Campió d'Espanya de Sommeliers; Laura Masramon, Empordà Personal Sommelier; Clara Antúnez, de la Gastronòmica experiències; Jordi Folgado del Restaurant Orígens de l'Escala; Patricia de Golferichs, de Comunicació Digital Vilateral; Ismael Costa, del Celler del Pont de Girona; Adrià Castells, del Kosa Bistró de Palafrugell; Carles Domínguez, del restaurant Roent de Girona i Agnès Gasull, comunicadora de vins de l'Empordà. El tast a cegues ha estat dirigit per Rafel Sabadí, sommelier del Uain Bar&Store de l’Escala. Segons Sabadí, "De les 62 mostres rebudes en sortiran els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi d'enguany. El nostre objectiu, una vegada més, és posicionar i posar en valor la qualitat dels grans vins que es fan al nostre territori".