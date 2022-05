L’Associació de Veïns del barri de l’Eixample demana mesures per frenar la brutícia i els sorolls ocasionats per l’incivisme. Els veïns d’aquest barri pateixen molèsties per l’actitud incívica de clients d’alguns locals d’oci i per la brutícia que s’acumula en espais públics tant per abocaments incontrolats com per males actituds.

L’Associació ha tramès les queixes a l’alcaldessa Agnès Lladó en una reunió recent. Són les principals problemàtiques, però també ha informat del mal estar d’alguns carrers o espais públics. «L’incivisme és la nota predominant, no es pot resoldre en un tancar i obrir d’ulls, però cal començar», assenyala la presidenta de l’entitat Anna Maria Vilà. Vilà explica respecte a les fresses que hi ha sorolls indiscriminats a deshores per un local situat justament davant una llar d’infants. Un altre punt conflictiu és el carrer Tapis. Hi ha baralles al carrer, crits i apunten que també tràfic de drogues. Els veïns ho atribueixen a diversos locals de prostitució i alguns bars i un local de culte d’on surt molta gent. Els sorolls i els vehicles a tota velocitat generen molèsties i perills per als veïns del barri, comenten. Un altre problema que han destacat són els botellots a tocar l’escola Dalí i les baralles a l’institut Monturiol, que es produeixen tant al matí com al migdia. La brutícia és una altra de les problemàtiques que consideren urgent de resoldre en diferents punts. Les places al carrer Juli Garreta o la Sardana, o el passeig John Lenon pateixen aquesta situació. «Les places són un caganer diari, algunes tenen parc infantil, però és igual», diu la presidenta. També el carrer Vicenç Bou, és un abocador d’escombraries i un colomar, han remarcat. Una de les reivindicacions importants és que es millori la situació dels contenidors de deixalles situats al davant de l’església de la Sagrada Família i endreçar aquesta zona, que es troba en molt males condicions. L’Associació demana mesures com informació per evitar abocaments incontrolats, la presència d’agents cívics o fins i tot sancions. Finalment, van transmetre la necessitat de resoldre el mal estat en alguns carrers, il·luminació en algun punt, i millorar o dotar de mobiliari urbà algunes zones. De moment l’Ajuntament ja ha emprès algunes accions per millorar diferents problemàtiques al barri. Una de les demandes va ser la instal·lació de bandes reductores de velocitat al carrer Tapis, que ja s’han col·locat perquè els veïns se sentin més segurs en aquest carrer evitant que els vehicles circulin a massa velocitat. També la setmana passada es va atendre una llarga reivindicació de l’Associació i l’Ajuntament ha canviat els llums del passeig John Lennon, que era un dels punts més foscos de la ciutat. La presidenta espera que el govern atengui les peticions i també s’acceleri l’arribada de les subvencions: «Demanen molta paperassa, com a mínim que paguin les ajudes a temps, estem preparant la festa del 18 i 19 de juny al barri i hem de fer filigranes per poder fer les activitats» explica la presidenta. Des de l’entitat vetllen per la tranquil·litat dels veïns i organitzen activitats, per a la gent gran i de lleure. Fan tallers de memòria i gimnàstica per a la gent gran, ensenyen l’ús del mòbil i petites tecnologies com el WhatsApp i per la mainada fan un curs de pintura, al local de l’Associació.