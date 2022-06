Fa un mes des del programa Crims de TV3 i Catalunya Ràdio s'informava que s'havia pogut resoldre el misteri de la identitat d’una jove que va aparèixer penjada d'un arbre al costat del cementiri del Portbou.

Avui s'emet el primer capítol -en són dos, el següent s'emet el dia 20 de juny- del programa on s'explica la història.

El cas es remunta al 4 de setembre del 1990, a primera hora del matí, quan una veïna va descobrir una noia jove morta penjada d'una corda en un pi al costat del cementiri de Portbou. A primera vista tot indica que és un suïcidi. Però la noia no portava cap document a sobre per poder-la identificar. Van passant els anys i cap familiar ni amic la reclama. Qui és la noia de Portbou? Què li va passar?

El programa Crims, amb la col·laboració del programa Ungelöst d’Àustria TV, han aconseguit posar nom a la jove 32 anys després.

A través dels dos capítols es coneixerà la història d'aquesta jove: Evi Anna Rauter que tenia 19 anys quan va ser localitzada morta a Portbou el 4 de setembre de 1990.

La confirmació de la seva identitat l’ha donat la família de la jove que durant 32 anys ha mantingut viva la recerca. Era veïna de Lana, un poble situat al Tirol del Sud, al nord d’Itàlia. Tant la roba, el rellotge que duia, com la fisonomia corresponen a la jove desapareguda.

En l’emissió de Crims es coneixeran noves hipòtesis al voltant de la mort de la jove.

Fa dos anys que investiguen

L’equip de Crims investiga aquest cas des de fa dos anys. Aquests darrers anys, la periodista i guionista Marta Freixanet ha estirat alguns fils a través també de l’equip d’Ungelöst (No resolt)

de la televisió austríaca ATV davant la possibilitat que la noia fos d’aquell país. El passat dia 23 d’abril, el canal privat més important d’Àustria, va emetre el capítol Das erhängte Mädchen (La noia penjada) amb entrevistes elaborades pel seu equip i cedides també per Crims. Posteriorment a l’emissió del programa, la televisió austríaca va rebre un correu electrònic d’una veïna de Bolzano, a Itàlia, on apuntava que la noia sense identificar podia tractar-se d’Evi Anna Rauter de 19 anys. La guionista de Crims es va posar en contacte amb la seva germana que va confirmar que es tractava de la mateixa jove.

També els pares ho han corroborat a través de les fotografies que la Guàrdia Civil i el forense van fer del cadàver. La Guàrdia Civil ha començat els tràmits per poder identificar científicament la noia. Per ara, només compten amb les empremtes postmortem de la jove i amb les fotografies.