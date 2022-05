Una jove d'uns 20 anys d'edat la identitat de la qual es desconeix va ser trobada ahir penjada en un pi de la muntanya on està situat el cementiri municipal de Portbou. La Guàrdia Civil de la localitat va ser alertada al voltant de les vuit del matí per una veïna de la Pujada del Mirador, carrer situat a uns 15 metres del lloc on es va trobar el cos. Efectius de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Figueres i Girona es van desplaçar a Portbou per investigar el cas, atès que tot i que se suposa que la jove es va suïcidar no es descarten altres hipòtesis.

Després que els efectius de la Guàrdia Civil realitzessin una inspecció ocular del lloc dels fets, al voltant de les onze del matí, el jutge de pau de Portbou, Ciriaco González, va ordenar l'aixecament del cadàver que, posteriorment, va ser traslladat al dipòsit de Figueres, on estava previst que se li prenguessin les empremtes dactilars per identificar-lo, ja que no es va trobar cap mena de documentació a la roba que portava.

La corda de la qual va aparèixer penjada pel coll és de les quals es fan servir per amarrar les petites embarcacions, van informar fonts policials, que van indicar que la soga podria procedir d'alguna de les barques que es troben estacionades a l'esplanada del port, situat a la faldilla de la muntanya i a uns 100 metres del lloc on va ser trobat el cos. Els veïns de l'edifici limítrof al lloc dels fets van manifestar als efectius de la Guàrdia Civil que entre les quatre i les cinc de la matinada havien sentit sorolls en aquesta muntanya, encara que van indicar que no s'havien alertat perquè és un lloc freqüentat habitualment per acampadors.

No obstant això, un grup de cinc joves de diferents nacionalitats que la nit del dilluns al dimarts van acampar prop del lloc on va aparèixer el cadàver van explicar als agents que no havien sentit cap soroll i que no van veure el cos fins que van arribar els efectius de la Guàrdia Civil, que van inspeccionar la seva botiga per comprovar si hi havia algun document de la noia sense resultat positiu. Per part seva, el metge forense de Figueres, Rogeli Lacaci, va explicar que, com que no es van detectar signes de violència externs, semblava que podria tractar-se d'un suïcidi, encara que va assenyalar que no es pot determinar la causa de la mort fins que es practiqui l'autòpsia al cadàver, «sempre que hagi estat identificat».

En aquest sentit, cal assenyalar que els efectius de la Guàrdia Civil de Portbou, que van descartar que la jove marxés del poble, es van entrevistar amb diversos propietaris d'establiments hotelers de la localitat per comprovar si la finada estava allotjada a la població, sense que transcendís el resultat d'aquestes gestions.