Roses (Alt Empordà) compta des d'aquest dimarts amb tres punts liles i multicolor permanents. Es tracta del CAR Jove, la piscina municipal i la Policia Local. Els tres edificis estan identificiats amb els distintius 'Roses és punt lila i multicolor' i oferiran atenció i assessorament a les persones afectades per violències masclistes i lgtbifòbiques. El personal dels tres equipaments ha rebut formació específica i eines per edificar aquest tipus de situacions. Es tracta d'una de les accions incloses al Pla d'abordatge d'aquest tipus de violències aprovat per l'Ajuntament l'any passat.

El Pla partia d'un estudi previ que va recollir les experiències i opinions de la ciutadania, sobretot dones i del col·lectiu LGTBI. Els resultats van mostrar que el 77% dels consultats havien viscut en els últims cinc anys algun tipus d'agressió sexual en algun dels espais de festa del municipi. D'aquests, el 78% eren dones i el 22% homes que, en diverses ocasions, feien referència a agressions lgtbifòbiques. El volum més gran d'agressions viscudes són mirades persistents, invasió de l'espai, persecució, comentaris ofensius o degradants, cops i empentes, exhibicionisme, insistència en una petició o frecs i tocaments sense consentiment. Davant aquestes situacions, la majoria de víctimes van manifestar que van fer front a l'agressió sense comptar amb ningú més, mentre que només el 4% dels casos es van comunicar a serveis professionals.